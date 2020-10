Le hacen justicia al mercado de la sindicatura de Pericos, Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Con una inversión de 4 millones 300 mil pesos, el gobernador del estado, Quirino Ordaz Coppel, y el alcalde de Mocorito, Jesús Guillermo Galindo Castro, pusieron en marcha hoy la rehabilitación del mercado en la sindicatura de Pericos, obra que sin duda alguna es muy importante y detonante para la ciudadanía.

En mandatario sinaloense, Ordaz Coppel, reconoció que las instalaciones de dicho lugar son completamente precarias, incluso dijo que lo único rescatable que tenía era el techo y algunas separaciones de los locales comerciales y no es justo que Pericos, siendo tan importante, tenga un mercado así.

"Es vergonzoso el cómo está y no podíamos permitirlo más, es por eso que para mí ha sido clave rehabilitar mercados, con este va ser el número 19. No se había volteado a ver estos lugares por que muchos no se dan cuenta de la importancia que tienen, pues son el reflejo de la comunidad, ya que cuando una viaja a cualquier municipio por lo general busca donde está el mercado para comprar, ver y hasta comer ahí, ya que es el reflejo de una ciudad, lo que tienen y lo que produce, es el mejor espacio de convivencia por el negocio que hay.

Por tal razón es muy importante tener muy bien los mercados y este en particular es fundamental porque aquí viene mucha gente, no solo los que viven aquí sino también los que vendrán de fuera porque Mocorito es un gran centro cultural muy importante y dentro del municipio Pericos juega un papel fundamental y estratégico, por eso es que además de las obras de pavimentación que hemos tenido aquí, el reencarpetado de carreteras y algunas otras vialidades también vamos a construir el parque lineal en la colonia Aviación, con muy buena ubicación.

El gobernador del estado estuvo de cerca con los comerciantes. / Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Este parque será de poco más de un kilómetro y el proyecto sale en alrededor de 4 millones más o menos y no es fácil lograrlo, menos en esta época, pero se ha hacer gracias a que las autoridades municipales, que encabeza el alcalde Guillermo Galindo, van a poner 750 mil pesos y con eso se va hacer un pedazo, la primera parte, lógico lo bonito es verlo terminado y poder hacer el recorrido completo, por eso nos comprometemos en hacerlo y terminarlo para que la gente de Pericos lo disfrute.

Además, la Unidad Deportiva también se rehabilitará para que niños, jóvenes y adultos tenga un lugar digno, adecuado y bonito donde practicar las diferentes disciplinas y hacer ejercicio, que se aproveche al máximo.

También vamos a terminar el Centro Cultural en la cabecera de Mocorito y ya le están depositando un millón de pesos a la presidenta del DIF, María Elizalde de Galindo, porque había hecho una gestión para que se terminara la rehabilitación requerida.

Vamos a seguir trabajando en equipo con el alcalde "Memo" Galindo, ya vamos a dar el banderazo de inicio de la carretera El Valle-El Mezquite, otra obra muy importante", puntualizó el gobernador Quirino Ordaz Coppel.