Leobardo López Montoya asume dirigencia del Partido Verde Ecologista en Guamúchil

Sinaloa.- A unos días de haber entregado la renuncia, en el Partido Revolucionario Institucional, el ex alcalde interino y ex regidor en Salvador Alvarado, el día de hoy, recibió el nombramiento de manos del dirigente Estatal del PVEM, José Santos Aispuro Calderón, quién en acto protocolario tomó protesta a Leobardo López, cómo dirigente municipal.

El ya representante municipal del PVEM en Salvador Alvarado, dijo que no pretende acarrear militantes del PRI, y que se va a un partido donde hay jóvenes dinámicos. "No puedo hacer ninguna presunción ustedes me conocen, no voy a presumir que me traigo gente del PRI, porque no sería lo correcto pero sí les puedo decir, es que vamos a trabajar con los ciudadanos alvaradenses como siempre lo hemos hecho, desde las trincheras donde hemos estado" señaló.

El exsíndico Procurador, dio a conocer que es una oportunidad importante dirigir este partido, y que trabajará en todo momento por el bien común de las colonias, y comunidades, así como lo hizo cuando fue dirigente del PRI, señaló que la ciudadanía ya lo conoce, por las diferentes posiciones en la que ha servido.

Por su parte Aispuro Calderón, agregó que el comité Estatal se está dando la tarea de buscar personas trabajadoras, tangibles, y gente de resultados. "Nosotros venimos a dar pasos sólidos con cosas tangibles y somos enemigos de las simulaciones" señaló.

Dijo el representante estatal, que sabe que la gente en Salvador Alvarado ha confiado y respondido en el trabajo de Leobardo López, a su paso por las diferentes responsabilidades que ha tenido a lo largo de su trayectoria. Agregó que la sinceridad y honestidad bqie caracteriza al ex funcionario, va aportar mucho al partido.

El Dirigente dijo que el verde trae un voto duro y metas específicas, con con 72 mil quinientos votos en el estado, así como una meta por municipio, mencionó, que tal vez para algunos sean cantidades estratosféricas, que se están echando campanas al aire, pero anunció que vienen a trascender con personas de calidad más que cantidad.

A pregunta sobre el padrón actual de militantes, comentó que dentro del partido verde se maneja más el tema de los simpatizantes, y hay un poco más de 27 mil personas identificadas con este color, más los que se han estado integrando, dijo que se estará trabajando con una fuerte campaña de afiliación, y ese proceso se pasarán de simpatizantes a militantes. Agregó diciendo textual," "De que hoy el verde vale en el Estado es una realidad" finalizó.