Leonor López es un ejemplo de empatía pese a su enfermedad en Salvador Alvarado, Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- La señora Leonor López, de 80 años de edad, demuestra que ante las adversidades y por muchos obstáculos que deba enfrentar rendirse no es una opción, pese a que no puede caminar y su esposo enfrenta una complicada enfermedad. Cada día enfrenta nuevos retos desde su silla de ruedas, aparato que no la limita para realizar las labores de su hogar, por más compleja que pueda ser cada acción, sale avante.

Habita en la comunidad Caitime, Salvador Alvarado, y con gran entusiasmo y desde su silla de ruedas Leonor López se preocupa por salir adelante. Señala que por fortuna tiene a sus amados hijos, que seguido la visitan para ayudarle con la limpieza, no obstante, menciona que ella y su esposo no enfrentan una situación económica favorable, debido a que él por desgracia padece una terrible enfermedad desde hace dos años, que según lo que los médicos han mencionado, puede tratarse de cáncer, por lo cual es necesario que se mantenga en reposo constante, ya que por su estado de salud no es conveniente que salga a trabajar.

Mientras que ella no puede caminar, ya que le dan fuertes dolores en la rodilla, y por ello debe pasar sus días en una silla de ruedas, así como enfrenta fuertes molestias que en ocasiones le impiden tener calma y hacer el aseo de su hogar.

A pesar de su complicada situación la señora Leonor se expresa firme y segura de sí, sin embargo, comentó que para ella y su esposo cada amanecer representa un nuevo reto, ya que en ocasiones llegan a sentirse inseguros de conseguir el sustento de su hogar, así como sus alimentos diarios, porque ninguno de los dos puede salir a trabajar. En este punto agregó que por fortuna en algunas ocasiones sus vecinos les apoyan con alguna despensa, lo que les permite tener mayor estabilidad.

Por tal motivo señaló que para su hogar sería de gran ayuda recibir alguna despensa o apoyo monetario, y pese a esto comentó comprende que la sociedad enfrenta una situación económica difícil, por lo que, dijo, agradecería ser apoyada, pero no busca afectar el bolsillo de las familias.