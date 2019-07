Les da muchos problemas el drenaje

Mocorito, Sinaloa.- La colonia Aviación, en la cabecera municipal de Mocorito, es un sector que cuenta con algunos aspectos en los que se requiere trabajar para brindar a los vecinos una mejor calidad de vida, principalmente durante la temporada de lluvias, ya que cuenta con una zona muy baja y de gran riesgo en la localidad.

La señora María Pérez, vecina del sector, comenta que desde que se entregó la pavimentación de la calle Cuquita Velázquez, las autoridades no se dan la vuelta por ese punto. Les han ofrecido apoyos, pero tampoco llegan, y la pavimentación de la calle antes mencionada aún está incompleta. “Según ya estaba hecha hasta el lado del panteón. Ahí se enlagunaba mucho; ya está un poco mejor, pero no ha llegado hasta allá”.

Asimismo, explica que la ciudadanía batalla mucho para pasar por donde está el drenaje en tiempo de lluvias debido al lodo que causa; pero lo peor del caso es que toda el agua se va hacia las zonas bajas y la gente que vive ahí es la que la sufre más.

A más tardar a las 18:00 horas, ya no circulan los taxis de la localidad. | Fotografía: Matías Rodríguez EL DEBATE

Y es que dicen que habían echado una barda, pero esta les perjudicó, pues hay una casa que está muy abajo, y cuando caen fuertes lluvias casi les tumba todo el agua.

La gente de allá casi anda descalza para poder pasar los charcos ahí, y no se ha completado el pavimento”, expresa.

Una situación que la señora comenta y que de cierta manera limita a la gente que no tiene un vehículo en qué moverse, es que para las 18:00 horas ya no hay servicio de transporte público en el Pueblo Mágico. Por eso, quienes no tienen carro propio, ya no pueden salir a Guamúchil, a una comunidad cercana o un domicilio, pues los taxis de la localidad ya no circulan. “Es lo que quisiera uno también, que pusieran de guardia dos o tres taxis para que haya servicio”.

Finalmente, en cuanto a servicios como recolección de basura y alumbrado, manifiestan que es constante el paso del carro de la basura para llevarse los desechos, mientras que las lámparas funcionan casi todas.