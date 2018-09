Rugen motores marinos, inicia la pesca de camarón en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Esperanza e ilusión se pudo apreciar en el rostro de los miles de pescadores del municipio de Angostura, quienes a tempranas horas de este día, zarparon a la Bahía Santa María en busca del tan anhelado camarón. El obtener una buena captura en el primer día, traerá consigo un respiro no solo para el trabajador del mar, sino también para quienes dependen de él, esposa e hijos.

Meses y meses de espera han finalizado con el levantamiento de la veda de camarón durante las primeras horas de este martes. Cabe mencionar que no todo es alegría, para poder andar trabajando en la Bahía Santa María, cientos de pescadores tuvieron que sacar prestamos para terminar sus artes de pesca, otros más están con deudas desde que se inició el ciclo escolar y ven esto como la oportunidad de salir adelante y finiquitar las deudas que han agarrado.

Para el líder y presidente de la Federación de Cooperativas Pesqueras de Playa Colorada, Jaime Salazar de la Cerda informó; “estamos con toda la fe y esperanza, deseando que Dios nos de una temporada de abundancia para todos, ahorita, hasta donde sabemos se ve y se siente el buen ánimo de que haya buen producto que el año anterior, esa es la esperanza para este año”.

Explicó que lo único que pueden pedir, es que se sostenga la captura por días, esto con el afán que sea redituable para todos. Sin embargo, no todo es color de rosa con este levantamiento de la veda de camarón, dado que la Inapesca junto con la Conapesca no tomaron en cuenta que solo estarán trabajando un par de días antes que la marea no sea buena.