Ley de Profesiones es una vacilada, señala la FAS

Guamúchil, Sinaloa.- La Federación de Abogados del Estado de Sinaloa manifestó su inconformidad por la recién aprobada Ley de Profesiones para el Estado de Sinaloa. El presidente de la FAS, Julio Sergio Alvarado Andrade, expuso un pronunciamiento para señalar la ausencia del establecimiento de obligaciones al ejercicio profesional: “no obliga a colegiarse y a certificarse”.

En la revisión a detalle de su contenido, la Federación comunica lo siguiente: “Nosotros hemos hecho una revisión de esta ley a fin de ajustarnos a su contenido. Llegamos a la conclusión en términos coloquiales de que es una vacilada, porque una ley suprema y fundamental debe establecer derechos y obligaciones. En esta ley hay ausencia de esto, es decir, la colegiación obligatoria de los profesionistas en sí y en particular de los abogados. No impone esta obligación. Nosotros estamos abogando por la colegiación obligatoria y la certificación, para que se garantice al cliente servicios de calidad y especializados”.

Una de las incongruencias que fueron señaladas es que dicha ley no establece “los abogados, las enfermeras, todos los profesionistas tendrán que pertenecer a un colegio y certificarse en su colegio como especialista en alguna materia”, observa Alvarado Andrade.

En este contexto, el gremio de abogados no encuentra eco en su anhelo de que el ejercicio profesional cuente con una regulación tal que dé certidumbre a quien solicite sus servicios.

A nivel federal no se ha aprobado una ley de profesiones. Esto significa que “mientras no tengamos una ley federal estas leyes no pueden transitar, no son operativas, porque al entrar en vigencia el 28 de septiembre no pasa nada si yo no me colegio”, manifestó el presidente de la FAS.