Liconsa busca mantener el mismo padrón para el 2018

Guamúchil, Sinaloa.- El 2017 fue un próspero año, porque se cumplió la meta proyectada para la venta de leche en polvo de parte de Liconsa, pues en Sinaloa se tiene 80 mil beneficiarios, los cuales corresponden a una gran cantidad de familias, así lo dio a conocer el gerente de Liconsa en el estado de Sinaloa, Rubén Vega López.

El titular de Liconsa en el estado manifestó que se distribuyen aproximadamente 600 mil litros de leche en el estado, los cuales son con un subsidio de 10 pesos por litro, por ello es que se tiene un subsidio de 6 millones de pesos para el estado. Argumentó que este programa se encuentra en 18 municipios con 223 lecherías, por ello es que tienen en mente el próximo año sostener la meta, ya que es un padrón muy dinámico, y quienes lo consumen van creciendo, por tal van saliendo automáticamente del padrón.

“Los que van naciendo y cumpliendo los 6 meses hasta los 15 años son beneficiarios de Liconsa, y lo que decíamos es precisamente nuestra leche en polvo convenza a las mamás, para que estén enteradas que es una leche muy buena y fácil de convertir en leche líquida”, mencionó.



En cuanto a la región del Évora, comentó que espera que las jefas de familia se convenzan de que es una buena leche, ya que se cuenta con 16 lecherías, de las cuales se tienen nueve en Salvador Alvarado, cinco en Angostura y dos en Mocorito, sin embargo, se tiene en mente la apertura de otra en Costa Azul, solamente que se requiere reunir el padrón de 200 beneficiarios, que son los que se requieren como mínimo.

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE.

Respecto a si las madres de familia tienen desconfianza a consumirla, informó que las mamás no se convencen y no tienen cultura a consumir el sobre de leche en polvo, porque creen que no es leche, pese a que es una de las leches con más vitaminas; no obstante, las madres de familia prefieren hacer sacrificios al comprar una leche de 18 pesos, siendo que la de polvo tiene un valor de 5 pesos con 50 centavos y que es fácil de preparar, puesto que solo es cuestión de añadirle agua, y así las personas la pueden tomar inmediatamente.