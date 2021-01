Líder de Canaco Mocorito señala que las empresas deben enfocarse en generar sus propios recursos

Mocorito, Sinaloa.- Luego de que hace unos días, la directora de Desarrollo Económico del Ayuntamiento de Mocorito, Lily López López, señalara que se le quedó a deber a los comerciantes este 2020, el dirigente de la Cámara Nacional de Comercio en el Pueblo Mágico, Jesús Antonio Gutiérrez Sáinz, reconoció que es comprensible que no se hayan otorgado apoyos al comercio como se venían dando en años anteriores, pues la pandemia llegó a cambiar una infinidad de cosas.

“De hecho todos apostamos a que tiene que ser un mejor año con respecto al que acabamos de dejar y yo creo que en todos lados, en general, es comprensible que se haya quedado a deber porque todo fue restrictivo, el año pasado fue lleno de restricciones en muchos sentidos y el sector comercio obviamente lo resintió porque al no fluir los apoyos que de manera normal se estaban dando con anterioridad”, dijo.

El también empresario mocoritense expresó que la pandemia sí les ha pegado fuerte, pero no es estrictamente obligatorio que se estén otorgando los apoyos gubernamentales al comercio, pues las empresas tienen que generar sus propios recursos ya que ese es el propósito, “entonces, no podemos estar a expensas de recibir los apoyos cuando realmente tenemos que avocarnos a lo que tenemos, ya que nos llegue algún apoyo o ese tipo de esquemas donde el Gobierno canaliza a ciertos sectores dichos apoyos, pues bienvenidos, esos nunca van a estorbar, siempre van a ayudar, pero no es la finalidad que estemos trabajando para recibir apoyo”.

Por otra parte, señaló que por ahora el tema primordial es la salud, y en ese sentido, como empresarios deberán hacer su parte para que poco a poco se regrese a la normalidad y se vayan retomando las actividades presenciales para que las empresas logren una real productividad, pues en 2020, ésta fue muy baja.