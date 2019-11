Líder de los ejidatarios de La Ilama, teme por su vida

Angostura, Sinaloa.- Lamentablemente el conflicto por las tierras del ejido La Ilama en el municipio de Angostura se está saliendo se control, muestra de ello es que el líder de las personas que se dicen beneficiadas en la resolución, Sidronio Montoya Castro, teme por su vida dado a que ya ha sufrido cosas que así lo confirman.

Por tal motivo Montoya Castro, quien estuvo acompañado de un buen grupo de campesinos hombres y mujeres de La Ilama, acudió al Centro de Justicia Penal Región Cento-Norte para establecer una denuncia oficial sobre un intento de levantón que se quiso perpetrar supuestamente por personas armadas y mandadas por el grupo contrario.

Asimismo Sidronio Montoya Castro expresó que ya está en marcha otra denuncia en contra de Alejandro Rivera Montoya por daños a un cultivo que ellos ya habían establecido en el predio en conflicto, además de una privación ilegal de la libertad que sufrió por parte de las autoridades policiacas sin haber una denuncia en su contra.

"El domingo pasado por la tarde llegó al campamento un grupo de personas desconocidas diciendo que iban de la Reforma Agraria buscándome pero gracias a Dios yo ya no estaba ahí, pues de haberme encontrado seguro me agarran y no se que hubiera pasado porque ellos llevaban la consigna de llevarme a algún lugar supuestamente para arreglar el conflicto.

Las personas que estaban en el campamento los encararon y descubrieron que estas gentes llevaban armas cortas fajadas que cubrian con sus playeras voladas y hay fotos y evidencias.

Personas que han sido afectadas por el conflicto acudieron al Centro de Justicia Penal Región Cento-Norte. / Fotografía: EL DEBATE

Sobre esto ya hay una denuncia contra algunas personas y contra quien resulte responsable de lo que me pase a mí, a mis compañeros de manifestación, a mi familia y hasta los reporteros que están cubriendo esta nota del conflicto.

He sentido mucha persecución y todo el tiempo he estado vigilado por el grupo contrario, he mirado muchos movimientos extraños cerca de mi casa y en algunas partes a donde voy y la verdad temo por mi vida pero la lucha por las tierras no se detendrá.

Tengo psicosis de nervios porque me preocupa el qué va a pasar si el día de mañana lamentablemente me pasa algo a mí, ya que de mí dependen muchas familias afectadas. El grupo contrario está llendo sobre mí, no sobre mis companeros, porque yo los represento y lo que quieren es tumbar la cabeza principal.

Ahorita vamos a ir a la presidencia municipal para ver en qué quedó lo de la Guardia Nacional, porque no se ha acampado para proteger y calmar los ánimos en esta lucha. La casa ejidal de Batury está lista para que ahí que queden pero vamos haber que pasa, pues todo parece indicar que le están dando otro sesgo en el municipio", afirma Sidronio Montoya Castro.