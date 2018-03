Liliana Cárdenas no será candidata a diputada: Panal

Guamúchil, Sinaloa.- Nueva Alianza impulsará a una mujer militante del partido para candidata a diputada federal por el Distrito 03, hecho que dejaría fuera a Liliana Cárdenas Valenzuela, quien desde hace semanas suena como la oficial de la coalición integrada por Panal-Verde-PRI, dijo Jaime Valdez.

Compartir que lo que se había escuchado en el tema de la licenciada Liliana, no hemos tenido contacto en los últimos días, tal parece que no va a presentar su candidatura.

Mencionó que el interés del partido, aspiran a que sea su militancia la que encabece la fórmula. Sin embargo, se mostró abierto para recibir candidaturas ciudadanas como parte del proceso.

Fue a principios del mes de febrero cuando la ex titular de la Ceapas presentó su renuncia ante la dependencia que se le había asignado de parte del gobernador Quirino Ordaz Coppel, para buscar ser tomada en cuenta por el Partido Nueva Alianza; en aquel momento se dijo de parte de Liliana Cárdenas que todavía no conocía la fecha del registro como precandidata ante el Panal, ya que las convocatorias no habían sido publicadas.

Después de un tiempo transcurrido la ex presidenta municipal en sus declaraciones mencionaba estar segura de abanderar la candidatura a diputada federal por el Tercer Distrito Electoral.