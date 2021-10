¡Listos! Salvador Alvarado se prepara por la llegada de la tormenta tropical “Pamela” a Sinaloa

Guamúchil, Sinaloa.- En el municipio de Salvador Alvarado ya se encuentran listos para atender cualquier emergencia que pueda presentarse ante la llegada de la tormenta tropical “Pamela” quien ha representado una amenaza para el estado de Sinaloa.

Por ello, el Consejo Municipal de Protección Civil llevó a cabo una reunión este día encabezada por la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz en donde se declararon en sesión permanente, por lo que las diversas dependencias de auxilio estarán al pendiente de lo que este fenómeno natural pudiera causar en el municipio.

Asimismo, la alcaldesa exhortó para que dependencias como Obras Públicas, como Japasa, Protección Civil, Seguridad Pública, Sistema DIF, entre otras, para estar en comunicación constante ante la alerta junto con Bomberos y Cruz Roja en donde se estableció las oficinas de Protección Civil como punto de encuentro.

A su vez, Luis Alberto Gastélum Camacho, director de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil de Salvador Alvarado, informó que se realizó una supervisión en los refugios temporales que se tienen a lo largo del municipio, así como las zonas de alto riesgo en donde estarán siendo monitoreadas en dado caso de presentarse lluvias fuertes.

Cabe mencionar que “Pamela” podría llegar a convertirse en huracán categoría tres con dirección al estado de Sinaloa, por lo que se espera toque tierra el próximo miércoles, motivo por el cual se hizo un llamado a la ciudadanía a estar informados para tomar las precauciones.

Además, el funcionario municipal agregó que la ciudadanía se tiene que estar al pendiente de la información de las autoridades ya que el fenómeno natural podría cambiar su trayectoria.

Finalmente, la alcaldesa Pier Angely Camacho de Ortiz giró instrucciones a la dirección de Obras Públicas con el fin de que se realice una limpieza de las cantarillas como medida preventiva, es por ello que invitó a la ciudadanía a que no tire la basura y que no saque los desechos de sus casas si no le toca la recolección.