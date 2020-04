Litzy ya extraña a sus compañeros de kínder

Guamúchil, Sinaloa.- Tras retomar las clases en casa a causa de la contingencia sanitaria provocada por la pandemia, los alumnos seguirán sin asistir a sus instituciones educativas. Debido a la situación y las complicaciones que genera trabajar mediante la educación virtual es que la niña Litzy Araujo Aguilar, alumna del jardín de niños Juan Escutia, ubicado en el ejido Gabriel Leyva Velázquez, comentó que ya desea estar de nuevo dentro de su salón junto a sus compañeros de clases; dice extrañarlos mucho, al igual que a su maestra.

Otra de las razones por las que la menor echa de menos entrar a la escuela es que puede jugar con libertad, así como convivir con los demás niños, “me divertía mucho estar jugando con mis amiguitos y comer el lonche con ellos”, dijo la niña.

Por otro lado, la madre de familia manifestó que se le complica mucho enviar las evidencias requeridas por la maestra, donde se demuestra que la menor está haciendo sus tareas, ya que la señal del dispositivo móvil es muy escasa y no cuenta con acceso a internet, mas esto no es excusa alguna en ayudar a su pequeña hija a enfrentar los desafíos educativos que se le asignan para lograr obtener un mejor aprendizaje. “Vivimos en un ejido donde se encuentra cerrada la tienda donde ponen recargas telefónicas, por lo que se me hace más complicado cumplir con mi obligación”.

La niña Litzy Araujo expresó que el programa televisivo no es atractivo, por lo que además no le presta la atención debida. “Me tengo que levantar muy temprano y me da flojera, además las preguntas y trabajos salen muy rápido”. Araujo Aguilar se encuentra cursando su último año en el jardín de niños, por lo que se encuentra muy triste porque quería pasar su último Día del Niño en el kínder junto a sus compañeros y maestra.

Aproximadamente seis trabajos diarios son los que la menor realiza por gusto propio, donde el encierro provoca que se aburra mucho y prefiere estar ocupada haciendo trabajos en su cuaderno o manualidades, así como jugando a los números, en un día que se despierte con humor, porque de no ser así solo realiza las actividades que le tiene que mandar a la maestra como evidencia.

Por último la pequeña exclamó que ya no quiere estar más encerrada y espera que pronto pase lo del coronavirus para regresar al jardín de niños.