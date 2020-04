Llama líder de la CTM a músicos a tener paciencia ante la pandemia

Guamúchil, Sinaloa.- Como símbolo de protesta músicos de Salvador Alvarado el día de ayer se manifestaron por el tema de la pandemia en donde solicitaban apoyo a las autoridades correspondientes.

Ante este tema Florencio Villa Gallardo, líder de la CTM, argumentó que existen cuatro secciones que pertenecen a la CTM regional en la cual, la 300 es la que integran los que se manifestaron.

Asimismo expuso que él como dirigente de la federación regional, se ha encargado de estar apoyando a las cuatro secciones, principalmente a la de Salvador Alvarado, en donde se le hizo llegar un oficio al presidente municipal, Carlo Mario Ortiz Sánchez, con fecha del 3 de abril, el cual fue recibido el 6 del mismo mes, en el cual se le pedía el apoyo en lo económico o en especie a los músicos.

"De los que hicieron la marcha me sorprendí, porque hablan de que no hay apoyo, por lo que posiblemente no saben o no están informados ya que muchos desconocen del trabajo que nosotros estamos haciendo para el apoyo de ellos, como en los otros sindicatos", expresó el líder.

Por otro lado Villa Gallardo, comentó que en el sindicato nacional de la música metieron un escrito de apoyo para los mencionados, dirigido al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, por lo que ya tuvieron respuesta, así como del delegado estatal de la música. De igual manera ya se le solicitó apoyo para todas las secciones del estado de Sinaloa con el gobernador, Quirino Ordaz Coppel, por lo que se están en la espera de la respuesta.

"Mis respetos para el alcalde municipal Carlo Mario que se ha portado a la altura", citó el líder de la Confederación de Trabajadores de México.