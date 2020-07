Llama regidor a autoridades de Angostura a evitar eventos masivos

Angostura, Sinaloa.- Tras la realización de un evento en la ribera del río, en la entrada a la cabecera a Angostura por la calle 100, el regidor José Luis Beltrán Astorga hizo un llamado a las autoridades municipales para que se eviten este tipo de eventos en los que, asegura, se pone en riesgo la salud de los asistentes debido a las condiciones propiciadas por la pandemia de COVID-19.

El edil calificó de ilegal el evento en redes sociales y, por medio de éstas, hizo un llamado a la alcaldesa, Aglaeé Montoya Martínez, para que no se emitan permisos ni se apoyen las reuniones masivas.

“En eventos masivos como este no se puede guardar distancia y digamos que traigan algunos, pero la mayoría de la gente no tiene tapabocas, aquí hay niños, niñas, jóvenes, también hay adultos, hay que decirlo, hay jóvenes, y yo estoy aquí porque me preocupa, últimamente han muerto personas, padres, madres de familia, hijos de compañeros a los que no podemos abrazar de acuerdo a los esquemas que nos están pidiendo con los cuales tenemos que tener cuidado para no contaminarnos”, indicó.

Asimismo, reconoció que la gente está ansiosa por salir a divertirse, pero bajo las condiciones sanitarias actuales señaló que no es tiempo aún de hacerlo de esta manera, pues señaló que en dicho lugar mucha gente no estaba haciendo uso del cubrebocas.