Llaman a denunciar abusos de niños y niñas

Guamúchil, Sinaloa.- No ser cómplices como sociedad ante el abuso sexual, el maltrato y abandono que padecen niños y niñas, es el llamado de la regidora Luz Zita Vizcarra Burvoa, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de Cabildo del Ayuntamiento de Salvador Alvarado, quien en las últimas semanas le ha estado dando seguimiento a tres casos de abuso y abandono, ocurridos en dos colonias y una comunidad, los cuales ya fueron atendidos por las autoridades competentes.

Estos casos son un ejemplo de la vulnerabilidad en que se encuentran muchos infantes y que ante la falta de indiferencia o temor de denunciar, el riesgo aumenta, porque “no denunciamos estas situaciones tan lamentables”.

Los casos que las instituciones están atendiendo son la agresión sexual a dos niñas. El abandono a un niño y una niña de parte de la madre, en una comunidad, donde los vecinos informaron que se les veía solos a los pequeños a altas horas de la noche afuera de la vivienda.

Otro caso más ocurrido en una colonia son un niño y una niña que no asisten a la escuela. Todos fueron notificados a las instancias de atención a la niñez para que se interviniera. Vizcarra Burvoa hizo el llamado a la ciudadanía a no callar y no permitir que ningún pequeño sea víctima de este tipo de agresiones.