Llaman a la población de la Región del Évora a no automedicarse por el Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- Dado a que mucha gente aún siente el temor por acudir a hospitales y se sienten capaces para automedicarse, el jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 de la región del Évora, Luis Víctor Velazco Zayas, expresó no ser lo más recomendable, debido a que la enfermedad del Covid-19 no tiene un tratamiento específico y llevar a cabo la automedicación sería altamente riesgoso para quien ingiera el medicamento.

“Las condiciones de salud de una a otra persona son diferentes y tendríamos que estar dándole un soporte vital a la ciudadanía dependiendo de las comorbilidades que tengan y sus condiciones de salud”, señaló.

El jefe de la Jurisdicción Sanitaria No. 3 recalcó que no se debe poner en práctica la automedicación, en donde destacó que existen medicamentos que circulan tanto en las redes sociales como en las mismas recetas que no deben ingerir.

Velazco Zayas comentó que si una persona presenta sintomatología lo recomendable es comunicarse al Call Center estatal o bien si cuenta con datos de dificultad respiratoria debe acudir de manera inmediata a sala de emergencia para que pueda recibir atención.

