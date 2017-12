Llaman a no entrar en pánico en caso de registrarse heladas

Guamúchil, Sinaloa.- Pese a que el Sistema Meteorológico para el estado de Sinaloa no marca posibles heladas, los productores deben estar siempre en alerta para actuar lo más pronto posible y evitar en la medida de lo posible lo ocurrido en el 2011. Es por lo anterior que el presidente de la Junta Local de Sanidad Vegetal del Valle del Évora, Mario Urías Cuadras, invitó a los productores y a los organismos agrícolas (módulos de riego) a estar siempre informados y a no entrar en pánico.

Agregó que si bien en estos momentos el panorama para los productores es alentador, no se pueden confiar en que nada pasará.



“Los pronósticos que tenemos es que no hará frío, sin embargo, en caso de un frente frío llegara, los productores deberán tener calma, no entrar en pánico, la idea es que cada cultivo a como se le llegue el requerimiento del riego, el productor haga este trabajo para que el suelo esté más húmedo. Los módulos de riego deberán proporcionar el riego de auxilio a los cultivos a tiempo, pero insistimos, no contamos con un informe meteorológico que nos indique de una posible helada.”

Mario Urías Cuadras agregó que de ser necesario, el productor podría acercarse tanto a la JLSVVE, así como a casas comerciales, para que un especialista indique cómo actuar previo a estas inclemencias del tiempo.

Antecedentes

Desde años atrás decenas de productores optaban por incendiar neumáticos a un costado de la parcela cuando se anunciaban los problemas por las heladas; ante esto, Mario Urías Cuadras indicó que esto no es tan eficaz y tan bueno.

“No es efectiva y además es altamente contaminable para la parcela como lo que queda en la zona en donde se incendió. La quema de llanta no protege la helada, así como comprobado que no es efectivo. Nada es mejor que tener el terreno más húmedo”, añadió. Desafortunadamente no existe una sanción para quien quema los neumáticos.