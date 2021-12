Llaman a prevenir en la Región del Évora para tener unas fiestas decembrinas seguras

Guamúchil, Sinaloa.- El mes de diciembre es considerado el periodo donde más accidentes viales se registran y como dice un conocido dicho, más vale prevenir que lamentar, es por ello que comandantes de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de la Región del Évora expusieron que es de vital importancia que se conduzca con cuidado. Si de los percances se habla en el municipio de Mocorito en lo que va del mes, el jefe policiaco Gerardo Cervantes Mendoza, dio a conocer que van dos accidentes aproximadamente, mientras en Angostura alrededor de 5, mismos que solamente han dejado daños materiales afortunadamente y en cuanto al municipio de Salvador Alvarado, que lidera el comandante Juan Carlos Barraza Morales, manifestó que se tienen contabilizados aproximadamente 15 accidentes de tránsito, de los cuales en su mayoría afortunadamente solo han sido daños materiales.

Normalmente la época decembrina es una de las más esperadas por las personas ante las emociones que despiertan las fiestas, sin embargo, algo que puede empañar esa felicidad son los accidentes al crecer los descuidos en cuanto al exceso de velocidad, conducir en estado de ebriedad, así como también usar el celular mientras se conduce, es por ello que es importante respetar las medidas para disfrutar las fiestas decembrinas.

“Estamos llevando un operativo referente al programa de cultura y educación vial donde se invita a la ciudadanía a respetar las medidas de seguridad, señalamiento y velocidad, con el objetivo de no ponerse en riesgo y ser partícipes en un accidente de tránsito, así como no poner en riesgo a terceras personas”, fueron las palabras del comandante de Seguridad Pública y Tránsito Municipal de Salvador Alvarado.

En mención a lo anterior en cuanto a los accidentes que van registrados y el llamado por prevención, es importante mencionar no dejar que los accidentes viales en este mes tan importante, así como todos los demás, no opaquen la felicidad, por lo que se debe de pensar en lo que los rodea antes de exponerse ante cualquier peligro. Año con año los mandos policiales de la región del Évora han expuesto la importancia de conducir sin ninguna gota de alcohol en el cuerpo, así como no usar el celular mientras se conduce, ya que ambas circunstancias ocasionan graves accidentes que pueden arrebatar la vida de los conductores, así como de quienes se trasladan en la unidad y personas externas que se pueden ver afectadas por la inconsciencia del conductor.

Es importante ser partícipes de las recomendaciones que siempre se emiten, como se mencionaba anteriormente, esto con el firme objetivo de prevenir accidentes y así lograr que las incidencias vayan disminuyendo y este mes de diciembre no sea considerado cuando más accidentes se registran.