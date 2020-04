Llaman a usuarios a respetar acuerdos establecidos

Angostura, Sinaloa.- Luego del problema que se presentó el pasado lunes por la tarde, donde supuestamente un usuario fue descubierto agarrando agua sin permiso para regar su cultivo, el presidente del módulo 74-1 le pide a todos sus agremiados respetar los acuerdos establecidos y los volúmenes del vital líquido que tienen disponible para no llegar a establecer denuncias penales.

Wilfrido Bejarano Lerma explica que lamentablemente en la mayoría de los ciclos agrícolas se presentan algunas situaciones donde productores desesperados hacen cosas que no deben y cuando son descubiertos vienen los problemas.

“Se nos han presentado detalles de robo de agua, yo sí le llamo así, porque están tomando algo que no les corresponde, y por tal motivo invito a todas estas personas que han actuado de mala manera que se limiten a hacerlo, porque no se quisiera llegar a afectarlos interponiendo alguna denuncia.

Cada quien sabe las programaciones que se hacen al arranque del ciclo y todo gira de acuerdo a los volúmenes de agua que la Conagua nos asigna, pero lamentablemente mucha gente no respeta los planes de siembra y es cuando quieren dar más riegos de los que les corresponden. Yo los invito a no robar agua, para no ponerles una demanda penal”, expresa Wilfrido Bejarano Lerma.