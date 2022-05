Llaman en Salvador Alvarado a comercios y población a tomar conciencia para evitar incendios 

Guamúchil, Sinaloa.- Debido a la movilidad que se ha incrementado en la ciudad de Guamúchil, sinaloa, después de la pandemia, las emergencias han aumentado.

Entrevistado sobre el aumento en los incendios en lo que va de este año, Jesús Abraham Portillo López, bombero activo y presidente del Patronato de Bomberos Guamúchil, comentó que en relación al tema ha habido un ligero aumento del 8.89 % en lo que va de este año comparado al 2021, que fue año pandémico.

El presidente del Patronato de Bomberos resaltó que las emergencias que más se incrementan y las que más atienden son lotes baldíos, maleza, montes bajos, forestal, que son situaciones que ni emergencias son, la quema de basurones no es tomada como emergencia, sin embargo, es donde se va gran parte de los recursos y desgaste de equipo, en ocasiones una pequeña basura se convierte en un incendio de un local comercial, con pérdidas millonarias, como las ocurridas recientemente.

Señaló que la mayoría de los incendios en zonas comerciales e industriales se originan por la imprudencia, en unos casos malas instalaciones, hay imprudencias, como al estar soldando no se toman las medidas de seguridad, hablando propiamente de la industria.

La temporada de calor no es un factor que incremente las cifras de incendios, ya que existen en todo tiempo, lo que va a incrementar las cifras en esta temporada de estiaje es porque la maleza está seca, pero esos incendios se pueden ver por todos lados, en las orillas de la carretera, en los cerros, hay muchos puntos rojos, a raíz de que las personas hacen desmontes, limpian baldíos y queman la basura.

El problema es que esos pequeños incendios, como lo mencionan muchos, se convierten en grandes incendios de yonques, o en casos de predios agrícolas, que se convierten en pérdidas materiales y en riesgo de perder vidas también.

Leer más: Salvador Alvarado realizará Jornada de Empleo para abatir cifras de desempleo

El presidente del Patronato de Bomberos Guamúchil comentó que efectivamente falta mucho por hacer y que hay una gran brecha todavía, y sobre todo en la ciudad de Guamúchil, dado que no hay inspecciones, no hay una Secretaría del Trabajo, no hay muchos inspectores de Protección .