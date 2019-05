Llega nueva reforma y aún no los recursos a escuelas

Guamúchil, Sinaloa.- Una de las demandas con mayor número de solicitudes al municipio de Salvador Alvarado y a la Dirección de Servicios Regionales es la atención a la infraestructura educativa. Pero los recursos federales para la educación a este municipio aún no llegan. Lo que sí llegó hoy es la minuta al Congreso del Estado, para su revisión, de la recién aprobada nueva reforma educativa.

La lista es muy larga de la cantidad de escuelas que solicitan ser atendidas, pero la respuesta de las autoridades educativas es, simple y sencillamente la misma desde hace meses, apegada a una realidad: no hay dinero, no hay recursos, no hay presupuesto. Con el inicio de las altas temperaturas las necesidades se incrementan.

La minuta de la nueva reforma educativa, que se espera llega hoy al Congreso del Estado, forma parte del proceso de aprobación a nivel constititucional en todos los estados, por lo que se prevé que para el día 17 se culmine y se realice la declaratoria la próxima semana, informó la senadora Imelda Castro.

En entrevista con la funcionaria federal explica cuáles son las novedades que incluye este modelo educativo. Señala tres temas de impacto para la mejora de la educación.

“Se incorpora la educación inicial y educación de nivel superior, que se elevan a rango constitucional. Hay una visión integral en donde son los principios culturales artísticos, científicos, los que se incorporan como un nuevo modelo educativo, donde la formación integral de las personas es el objetivo principal. Lo segundo es que ha terminado el modelo punitivo que había para los maestros, y se convierte la evaluación como un instrumento de diagnóstico y formativo. No se les va penalizar a los maestros con correrlos, darlos de baja”.

Si bien el nuevo modelo puede ser una gran reforma, el tema de los recursos sigue pendiente, y cómo este problema de que no llegan en tiempo, en forma a los estados, se resuelve con esta nueva reforma, Imelda Castro señaló que “como el tercer punto más importante, hay garantía de que los recursos presupuestarios para la educación lleguen realmente a los estados, a los municipios, a los maestros. Uno de los transitorios más importantes es que se mandata a la Cámara de Diputados para que se garanticen”.