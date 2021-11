¡Llegan para ayudar! Indian inaugura gasolinera en Guamúchil  

Si eres de las personas a las que les importa la calidad en el servicio, un buen trato y precios justos, la siguiente noticia será de tu agrado. Sobre todo si hablamos del tema de la gasolina, que es algo que la mayoría necesitamos para transportarnos día a día. La gasolinera Indian Gas Station se encuentra estrenando sucursal en la ciudad de Guamúchil

Con casi apenas 1 mes operando en esta ciudad, Indian se ha ido convirtiendo en la gasolinera favorita de muchos ciudadanos. “Muy buenos precios”, “La verdad llega cuando más necesitamos gasolina a buen precio” “Son muy amables, te dan dulce, aroma para tu carro, no habíamos visto este tipo de detalles aquí”, “La gasolina me duro mucho más de lo que esperaba” son algunos de los comentarios que se escuchan sobre INDIAN

Avanzamos contigo

Indian Gas Station, cuenta con presencia en Sinaloa y Sonora: sus servicios principales son venta de combustible, venta de lubricantes y despacho express. Además, gracias a su experiencia de servicio, se han distinguido entre los mejores proveedores.

Cumpliendo su meta principal, que es hacerte sentir respetado, apoyado y confiado al cliente, tanto con el servicio como con el producto que está recibiendo, es como logra hacer honor a su eslogan “avanzamos contigo” y “déjanos sorprenderte”

Deja sorprenderte por Indian Gas Station

Si aún no has vivido la experiencia que Indian Gas Station tiene para ti, te invitamos a que los visites en JESÚS RODRÍGUEZ No. 576 PTE, Col. Juarez.