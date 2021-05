Llegaron a la ciudad de Guamúchil la venta de las lindas flores del sur del país

Guamúchil, Sinaloa.- Dicen que no hay regalo más hermoso que una flor, un rosal o un arreglo de flores. De todos los colores y de todas las formas llegaron las flores traídas desde uno de los centros de distribución de venta de flores y árboles frutales más grandes del país: Cuautla, Morelos. Entre las variedades de flores que vende Felipe de Jesús López en su camioneta se encuentran los famosos rosales, teresitas, cruz de Cristo, la exótica flor de espuma de mar y ramilleteras.

Sin duda son las mujeres las clientas más asiduas del vendedor de flores. pero tienen una flor preferida: el rosal. Ésta es de las flores más buscadas, tanto en las rancherías como en el vivero ubicado en Lomas del Valle, de Guamúchil.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

La venta en el vivero, donde se pueden encontrar más variedades de flores, se extendió con una ruta hacia las rancherías del municipio de Salvador Alvarado. Felipe sale en su camioneta blanca y se va a “ranchear”. Y aunque esta no es la mejor temporada para las flores, le busca la suerte en las comunidades. Aunque salga para costear los gastos, pero se busca aumentar los ingresos.

Son las madres de familia las que más buscan sembrar una nueva flor en sus patios o adornar una maceta al interior de su hogar.

En el lugar de distribución de las flores, árboles de ornato y frutales, Cuautla, Morelos es donde más se compran al mayoreo para su distribución a los estados del norte, como Sinaloa. Ahí llegan los cargamentos coloridos y con olores a naturaleza, a donde acuden floristas, propietarios de viveros y minoristas.

Para todos los bolsillos está disponible una flor o árbol. Hay desde 30 a 40 pesos, para que cualquiera pueda no solo adornar su jardín, sino para disfrutar de los beneficios de las flores. Por si no conocía dicha información, las plantas y flores no solo generan oxígeno, sino que aportan diversos beneficios a la salud.

Leer más: Jefas del hogar de Salvador Alvarado acusan que es inalcanzable la canasta básica

Ayudan a combatir el estrés, satisfacen los sentidos, son sinónimo de armonía y mejoran el estado de ánimo, dando como resultado una sensación de bienestar.