Llevan un avance del 50 % los uniformes escolares en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Alrededor de un 50 por ciento se lleva el avance en la confección de uniformes escolares para el próximo ciclo escolar, así lo dio a conocer Jorge Rojo Gastélum, empresario textilero de Salvador Alvarado.

Rojo Gastélum externó que debido a la situación actual de la pandemia se lleva una logística un poco lenta, pero se sigue trabajando para lograr que en los 60 días que hacen falta de producción se tenga en tiempo y forma la productividad que hace falta.

“Tenemos una logística muy lenta de la proveeduría de nosotros con las salvedades que tiene todo esto de la pandemia, ya que en ocasiones es porque los que trabajan tienen síntomas o en el entorno familiar hay alguien con síntomas o algún infectado, por eso se está cociendo un poco más lento que en otros años a raíz del virus”, citó el textilero.

Asimismo informó que en el mes de mayo fue cuando se dio inicio con la confección del proyecto de los uniformes

“El banderazo ya se había dado desde antes y ya estaba confirmado que sí había uniformes, y algunos talleres trabajamos todo el año produciendo para el regreso a clases y todo ha venido con suficiente tiempo para que el programa pueda salir, aquí el único inconveniente que se pueda presentar y no lograr que salga el programa es que por motivos de la pandemia no se pueda trabajar, nosotros estamos laborando bien, aunque no estamos como quisiéramos de integrar mucha más gente para producir”, señaló.

Añadió que se están encargando de trabajar con alrededor de 40 personas, de las cuales sacan una muy buena producción, cuidando las medidas de seguridad como lo son la sana distancia entre cada empleado y las demás indicaciones tanto de higiene a seguir establecidos por la Secretaría de Salud.

Rojo Gastélum expuso que gracias al gobierno del estado por mantener viva la industria de la confección de Sinaloa es como pueden seguir laborando y tener en buen tiempo y forma los uniformes elaborados del programa para el próximo ciclo escolar.

Para concluir el textilero empresario externó que pese los inconvenientes que se llegan a presentar a causa del coronavirus siguen adelante en la productividad de uniformes que se requieren para completar la meta y que los alumnos cuenten con sus uniformes.

