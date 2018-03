Llevaré a mis hijos a donde sea necesario

Guamúchil, Sinaloa.- Para una madre, el amor a los hijos es infinito, desde que en su vientre siente crecer a ese nuevo ser que algún día verá la luz, esto se vuelve más especial cuando ellos requieren de mayor atención y cuidados extremos para poder seguir viviendo. Un caso de lucha, entrega y amor es el de los dos hijos de la señora Lizbeth Higuera López, quien tiene a dos pequeños con problemas de parálisis cerebral y psicomotrices.



“Juan Emilio fue mi primer hijo, yo esperaba con gran emoción su nacimiento, fue a los seis meses y medio cuando se me complicó el embarazo y él nació de manera prematura; al nacer todo parecía muy normal, pero luego, cuando estaba en la incubadora, me dijeron que por su nacimiento a destiempo él tendría algunos problemas como parálisis cerebral. Desde ese entonces yo me dediqué a buscar siempre lo mejor para mi hijo, buscando atenciones y la manera de darle una mejor vida, él ya fue intervenido con una operación de ingle”.



Cuenta la vecina de la colonia Los Laureles, que después de varios años ella volvió a quedar embarazada y fue cuando nació Maximiliano, a quien también le detectaron parálisis cerebral y, de la misma forma, dice que el buscar una mejor calidad de vida para sus hijos no ha sido fácil, “el tener a dos hijos especiales no ha sido una labor fácil, es muy difícil pero siempre pienso en sacar a mis hijos adelante, es muy importante la paciencia, soy ama de casa y mi esposo es empleado de una tienda comercial”.



De manera muy positiva, Lizbeth dice que en su mente no existe el cansancio, “para mi y mi esposo no hay cansancio y no debe de haberlo, desde que nació mi primer hijo mi esposo y yo hemos aceptado el que Dios nos haya enviado a mis hijos así, ellos son mi principal motivo, yo los llevaré hasta donde sea necesario para verlos felices”.

Una de las necesidades que actualmente tienen es el poder juntar como mínimo la cantidad de 10 mil pesos, mismos que serán utilizados para el traslado de los infantes a la Ciudad de México en las próximas semanas.