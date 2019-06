Llevó trabajo para que voltearan a la bahía Santa María

Angostura, Sinaloa.- Rubén Rojo Mancillas asegura que les costó tres años lograr que las diferentes instituciones gubernamentales voltearan a ver la bahía Santa María y la tomaran en cuenta para la creación de un refugio pesquero más en Sinaloa.

El presidente de la Fundación Sucede, que se ha empeñado en establecer dos bancos de ostión filtrador de agua, comenta que una vez que aterrice el atractivo proyecto los mismos pescadores serán los que designen el lugar donde habrá de quedar este refugio, ya que en dicha parte no se podrá entrar a capturar ninguna especie que ahí se críe.

El arrecife de ostión trae consigo un aumento en peces, crustáceos, moluscos, además aumenta considerablemente la especie de pargo, cochito y pulpo”.

“También se agrega lo que es el caracol chino y una babosa de mar que todavía no tiene consumo. Para la instalación del refugio será importante que el sector pesquero en todas sus gamas, cooperativas y libres, se unan al proyecto, ya que serán ellos mismos los que determinarán el lugar donde habrá de quedar, y ahí no podrán entrar a capturar nada. Cabe resaltar que el refugio pesquero vendrá a aumentar no a mermar la actividad de los hombres del mar, ya que estará en un sitio que no entorpecerá las capturas”, afirma Rubén Rojo Mancillas.