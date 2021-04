Llueven empleos en Salvador Alvarado, pero no hay interesados en laborar

Guamúchil, Sinaloa.- Un fenómeno único está viviendo el comercio de Salvador Alvarado al tener cifras del 80 por ciento en vacantes, lo que marca el mucho empleo que se tiene en el municipio, pero la poca falta de interés de los ciudadanos por querer trabajar.

Carlos Alonso Orduño López, presidente de la Canaco Servytur del Évora, explicó que las empresas actualmente están viviendo un panorama preocupante, donde los negocios están teniendo mucha rotación de personal, por lo que habrán de realizar un proyecto con personas expertas en la materia para ver cómo pueden ayudar al empresario a sostener y mantener la base colaboradora.

El líder empresarial comentó que posiblemente dicho tema se deba a dos cosas; la primera que es la falta de interés de la ciudadanía por los sueldos y otra que a los comercios les falta innovar u ofrecer mejores expectativas a los colaboradores. Además de que puede influir muy poco que las personas ahora se dedican a vender artículos a través de las conocidas redes sociales que están de moda en el momento.

Orduño López dio a conocer que la mayoría de los negocios tienen vacantes disponibles para contratar, por lo que espera pronto haya quienes llenen esos espacios. Mencionó que dentro de las empresas que tienen ofertas laborales disponibles destacan los de giros en llantas, ferreterías, restaurantes, hoteles, entre otras empresas más. “Contrario a lo que se dice que no hay trabajo, sí hay trabajo, no sé porque nos está pasando esto, tenemos muchas vacantes, si me sorprende las estadísticas la verdad”, resaltó.

Reconoció que las vacantes disponibles en las distintas empresas del municipio se deben a la falta de interés de los jóvenes por querer trabajar como colaboradores o en oficios como la carpintería, mecánica y muchas más empresas, ya que en su mayoría buscan otro tipo de empleo. Sobre ese tema, dijo que a los jóvenes no se les hace atractivo levantarse temprano y tener que trabajar todo el día, por lo que tendrán que sentarse a trabajar para innovar y ver que van a hacer las empresas.

En cuanto a los sueldos, el presidente de la Canaco Servytur del Évora mencionó que los colaboradores ganan de 250 a 300 pesos diarios, dependiendo la empresa.

Por otro lado, invitó a los alvaradenses a que se atrevan a trabajar y busquen un espacio, donde se sientan cómodos y tranquilos.