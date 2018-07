Pese a lluvias Mocorito no sale del problema del estiaje

Mocorito, Sinaloa.- Debido a las diferentes precipitaciones registradas en varias comunidades, muchas personas podrían pensar y afirmar que el problema del estiaje ya se solucionó en el Pueblo Mágico, pero lamentablemente no es así, asegura Fernando Nájar, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado.

Para beneplácito de los habitantes mocoritenses las lluvias sí han dado un aliciente a todos los hogares y, sobre todo, a la paramunicipal, pues gracias a eso los pozos que abastecen el líquido vital han mantenido un aceptable nivel.

"La problemática a lo que nosotros le llamamos estiaje es la falta de líquido n el subsuelo que complica el abastecimiento de los sistemas, ese detalle todavía no se acaba. Ahorita las pocas lluvias han sido un aliciente nada más, que nos vienen a beneficiar porque se ha notado que ha subido la presión y el agua ya le llega a la gente que antes no la tenía, y eso pasa porque en este tiempo la ciudadanía solo la usa para las cosas domésticas, ya no desperdicia el vital líquido en el regado de las matas, banquetas y calles.