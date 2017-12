Lluvias afectan pasturas para el ganado en Mocorito

Mocorito, Sinaloa.- Aunque solo fueron unas horas que duro la lluvia presentada eso basto para ocasionar daños a las pasturas que los ganaderos del municipio de Mocorito tenia acumuladas para alimentar sus hatos, borregos y cabras

LLUVIAS.

Unas de las actividades principales de muchos mocoritenses es la crianza y comercialización de ganado, ante esto y como todos los años se presentan imprevistos que afectan su economía o las labores de la propia ganadería, ejemplo de esto son las lluvias las cuales en muchas de las veces cuando se presentan de manera imprevista causan daños como en las pasturas almacenadas para alimentar el ganado.

LÍDER.

Referente al tema el presidente de la ganadera local de Mocorito, Waldemar Angulo enfatizo que con la lluvia presentada se ocasionaron daños, “la lluvia fue poca para la zona norte del municipio, pero tenemos reportes que para el sur si llovió un poco mas, ya estuve preguntando con algunos socios de aquí de la ganadera y si hubo pasturas que se mojaron, la verdad es una lastima ya que fue muy poca la pastura que se recopilo ante la poca producción de cacahuate y para que se moje, eso pues viene a mermar a las actividades de crianza”. También mencionó que hubo ganaderos que ya se habían prevenido ya que estuvieron pendientes a los reportes del clima.

APOYOS.

En cuanto al tema de los apoyos para poder solventar las afectaciones el presidente de la ganadera expreso que sera para el próximo año cuando se este realizando las gestiones ya que la mayoría de las ventanillas u programas del gobierno estatal ya se encuentran cerradas por fin de año.

Foto: Matías Rodríguez/EL DEBATE.

GANADERO.

Por su parte el ganadero Alberto Juárez argumentó que para el no fe muy grande el daño ya que si alcanzo a tapar la mayor parte de la pastura que tiene acumulada, “yo apenas alcance a tapar la poca pastura que tengo, en cuanto escuche que empezó a llover me fui a taparla, lo bueno que tenia las lonas ahí junto a la pastura, si se me hubiera mojado pues estaría gastando mas ya que se puede y no es recomendable dársela al ganado”.

De la misma forma expresó que la pastura uan vez que se moja si se la comen las reses pero muchas veces sale contraproducente, “aparte de que yo tengo que comprar la pastura”.