Lluvias han ayudado con cuidado del agua en Angostura

Angostura, Sinaloa.- El derroche de agua en el municipio de Angostura está quedando por un lado, pues gracias a que se han estado presentando lluvias la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura (Jumapaang) ha podido tener un poco de respiro, debido a que no se ha manifestado que la ciudadanía se encuentre derrochando agua.

De acuerdo con Ricardo Angulo García, gerente de la paramunicipal, expuso que afortunadamente con estas lluvias el calor ya no se siente tanto y la presión del agua ya se está recuperando en las comunidades.

“Se están viendo buenos resultados positivos, la gente sí la está cuidando”, detalló el gerente de la Jumapaang.

Asimismo, manifestó que no se han visto en la necesidad de realizar sanciones, sin embargo, sí en la cuestión de algunas notificaciones, por lo que se encuentran firmes en seguir conscientizando a la gente angosturense a no desperdiciar el agua y poder lograr que los habitantes tomen en cuenta que esta mala práctica de desperdiciar el agua no conlleva a nada bueno .

“Hemos estado pidiéndole consciencia a la gente”, finalizó Ricardo Angulo García, gerente de la Junta Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Angostura.