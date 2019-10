Lo alcanza un rayo y vive para contarlo

Guamúchil, Sinaloa.- Luis Enrique Guzmán Sauceda “volvió a nacer”. Con esta frase cuenta cómo sobrevivió a la furia del cielo al ser impactado por un rayo. El incidente ocurrió el pasado lunes en un paraje de la sierra de Sinaloa de Leyva. Esta es la increíble historia de la que no se tienen registros en los últimos años.

“No sentí nada, solo recuerdo que me acosté en una camilla a un lado de un árbol y ya después me desperté y escuché que me decían que un rayo había matado a los perros”, estos son los primeros recuerdos al abrir los ojos después de haber permanecido diez minutos inconsciente. Así inicia la entrevista con EL DEBATE, recostado en la cama de la sala de un hospital de Guamúchil, donde se recupera.

Ese día, el padre de familia terminaba sus labores en el campo y se acostó a reposar un rato, a unos metros de un enorme árbol de roble. Era una tarde lluviosa por la presencia de la tormenta Narda. A los pocos minutos el cielo descargó su furia: un rayo cayó sobre el árbol, continuó por la tierra y “le pegó”, lo que le provocó un paro cardíaco. El rastro del rayo se puede ver en su rostro y partes de su cuerpo: quemó su retina, su mejilla derecha, pierna y pie.

Afortunadamente no estaba solo. Su suegro le salvó la vida: le dió unos golpes en el pecho y la espalda y asombrosamente lo reanimó. El habitante de la Haciendita de Los Ceballos vivió para contarla y así expresa sentirse ante esta experiencia: “me siento nuevecito”. Agradece el tener otra oportunidad de vida, porque “no le tocaba”, dijo.