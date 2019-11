Lo detienen sin orden de aprehensión

Angostura, Sinaloa.- Hoy por la mañana detuvieron por más de cuatro horas al líder del movimiento ejidal, Sidronio Montoya a raíz del conflicto que se mantiene en La llama, Angostura, en disputa por la propiedad de 945 hectáreas.

Denunció a este medio que fue detenido por elementos de la Dirección de Seguridad Pública de Angostura, entre las 8:30 a 9:00 horas y lo liberaron del Tribunal de Barandilla Municipal después de cuatro horas, pero de ahí lo trasladaron el sistema de Justicia penal y fue puesto a disposición del Ministerio Público.

Me detuvieron sin orden de aprehensión".

Asegura que lo detuvieron sin una orden de aprehensión ni ningún documento que sustentará el procedimiento de detención. Mencionó que al cuestionarle a los elementos porqué lo detenían no le ofrecieron una respuesta clara y solamente le respondían "súbete".

Acusa que esto es violatorio de su libertad y fue una detención ilegal, así explicó lo ocurrido en el lugar donde se mantiene la disputa por la propiedad de las tierras.

"Me detuvieron únicamente porque una persona me estaba acusando de despojo. Me detuvieron cuando ingresaron los tractores de José Ángel Castro Rojo a destruir una siembrita de sorgo que tenemos en unos surcos, cuando se había hecho una negociación de no meterse a trabajar las tierras y ellos me destruyeron la siembra".

Expuso que lo liberaron porque no procedía su detención, "porque no tienen nada cómo detenerme" dijo.

Mencionó que los demandados levantarán una querella y quedara a la espera de que lo requieran para atestiguar y defenderse.