"Lo importante es no darse por vencido"

Guamúchil, Sinaloa.- El joven Miguel Ángel Sánchez Nieblas nació el 2 de diciembre de 1998. Actualmente cursa el último semestre del Colegio de Bachilleres del Estado de Sinaloa (Cobaes) en el plantel 21 Genaro Salazar Cuéllar, de Guamúchil.

INICIO.

Miguel Ángel comenta que desde el quinto año de primaria empezó a participar con proyectos. Señala que es muy satisfactorio ver el gran avance que ha tenido a lo largo de su vida, ya que siempre ha intentado sobresalir, estuvo como un practicante y ahora llegó a ser un asesor; comenta que en la secundaria empezó a dar asesorías.

EXPERIENCIAS.

Ha ido a muchos concursos donde ha participado y ha ganado, en otros no ha conseguido lo que merece, pero ha seguido intentando lograr lo mejor, porque sabe que los proyectos que ha realizado son buenos, incluso se le ha dado la oportunidad de crear una patente, con la que trabajó durante sus primeros años en el bachiller, porque a través del tiempo la fueron mejorando y es lo que le permitió crecer aún más, porque siempre estuvo pendiente de ese mismo proyecto, más porque se tuvo muy buenos resultados, porque ganaron muchos concursos, y hace unos pocos meses recibieron una carta de parte del Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI) para notificar la patente registrada; señaló que fue muy grata su sorpresa, y más por ser de los primeros jóvenes en recibir una patente.

Miguel Ángel Sánchez Nieblas.

OPORTINIDADES.

La patente que realizó Miguel Ángel Sánchez Nieblas es un modelo de utilidad en una máquina tortilladora; señala que para realizar este proyecto tuvo el apoyo de su padre y su abuelo, quienes tienen mucha experiencia, y entre los tres juntaron sus conocimientos, y en especial buscar cómo evitar que las máquinas tortilladoras no se desgasten tanto y no se pierdan sus componentes; se hicieron cambios en los sistemas, se mandaron a hacer unas piezas especiales, como chumaceras y piezas dobles. El joven Miguel Ángel menciona que no es el único proyecto que tiene, pues no se cansa de buscar más opciones.

Actualmente se encuentra trabajando con un prototipo para mandar el aire acondicionado de un lugar a otro en su casa, teniendo un condensador y otro más en la habitación en la que se quiere expandir.