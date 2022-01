"Lo principal es hacer equipo con la gente": David Camacho, candidato a síndico de Alhuey

Angostura, Sinaloa.- Originario de la comunidad de Capomos, el joven candidato afirma que la sindicatura de Alhuey, en el municipio de Angostura, Sinaloa,, así como muchas otras, ha estado abandonada por las personas que han ocupado este cargo, por lo que esta fue una de las razones que le impulsó a postularse en estas elecciones, que se llevarán a cabo el día domingo 30 de enero.

"Lo que me motivó a participar en esta contienda de síndicos fueron las necesidades que hay en las comisarías", comentó.

Pese a no poseer recursos económicos, David Camacho desde temprana edad ha estado involucrado en actividades y gestiones de índole social y comunitaria, convirtiéndolo hoy en el candidato más joven de esta contienda.

Como una de sus acciones de mejora para las comunidades, apoyará firmemente a la juventud angosturense, gestionando la restauración de canchas deportivas y espacios de recreación, así como la implementación de rondines en todas las comunidades y el correcto acondicionamiento de los servicios públicos.

Afirmó además que velará por las personas con capacidades diferentes, buscando proporcionarles un centro de atención para brindarles el apoyo necesario.

"Soy un joven al que le gusta trabajar, con muchas de hacer las cosas, sé de las necesidades que existen en las comunidades y gracias a Dios tengo el apoyo de la gente", añadió.

Su actitud se servicio y amor por la gente, son los factores que le impulsan a llegar al puesto de síndico por Alhuey.

"Lo principal es hacer equipo con la gente, he estado visitando comisarías y comunidades, y he podido sentir su apoyo. Llegue o no al cargo, seguiré ayudando a la gente siempre que se pueda", indicó.