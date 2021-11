Locatarios del mercado de Guamúchil en desacuerdo por instalación de verbena en la plazuela

Guamúchil, Sinaloa.- Inconformes por la instalación de la verbena popular en la plazuela en la ciudad de Guamúchil, es como se dijeron algunos locatarios del mercado municipal al no estar de acuerdo con ello por lo que levantaron la voz por todos aquellos otros comerciantes que se encuentran en la misma situación y que no se animan a expresar su sentir.

Ricardo Fernández Heredia, ex dirigente de Canaco del Évora y de los locatarios, manifestó que esto ha sido una problemática que se tiene desde ya hace varios años y que no se ha podido solucionar. “Entendemos que los que acuden a participar en la verbena son personas que lo hacen igual que nosotros por las mismas necesidades, pero hay una diferencia nosotros tenemos los 12 meses trabajando en comercios y más con la economía de la pandemia que hemos aguantando meses malos esperando el mes de diciembre para de alguna manera recuperar todo lo que no pudimos obtener en otros meses para seguir trabajando”, mencionó.

Reconoció que pese a que ya se tomó la determinación de la instalación de la verbena popular lo que buscan es unirse y caminar hacia adelante, para ser tomados en cuenta ya que al igual que los verbeneros deben llevar el sustento a sus hogares. “Nos quitan los espacios de estacionamiento, nos quitan la temporada alta del año, no venimos a mover las decisiones que ya se tomaron, solo queremos ser tomados en cuenta”, dijo.

No obstante Carlos Alonso Orduño López, presidente de la Cámara Nacional del Comercio del Évora, expresó que esta situación les afecta a los comercios por lo cual dijo que se le ha pedido al presidente municipal Armando Camacho Aguilar, que movieran de punto a un lugar más factible a los verbeneros para no verse tan afectados. “Las autoridades deben ser conscientes de las decisiones que están tomando y de las consecuencias que se puede provocar, ya hemos tenido acercamiento y no hemos tenido respuesta”, citó.