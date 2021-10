Los 6 años es la edad adecuada para que los niños inicien a convivir con una mascota 

Guamúchil, Sinaloa.- En épocas decembrinas es muy común que los padres de familia hagan entrega de una mascota como regalo a los menores del hogar, sin embargo, esto también representa un incremento en los índices de abandono, ante esto Alfredo Díaz, invitó a la sociedad a realizar adopciones con responsabilidad.

“Se tiene que reflexionar mucho antes de meter una mascota a nuestro hogar, un animal es un ser vivo, no es un juguete ni un regalo” comentó.

De igual manera, señaló que es importante la sociedad tome en cuenta la convivencia entre los niños y los animales, ya que es necesario que los menores sepan respetar la vida de una mascota.

Respecto a esto expuso que lo más recomendable es que los jefes del hogar tomen en cuenta la edad y madurez del niño para compartir su tiempo y espacio con una mascota si en sus intenciones está adoptar algún perro, gato o algún otro tipo de animal de compañía.

Aseguró que durante los primeros tres años del menor no es favorable que tenga una mascota, ya que en esta etapa el niño no cuenta con la edad suficiente para actuar con responsabilidad. No obstante, agregó que de los 6 años en adelante es posible que los infantes ya puedan realizar tareas que beneficien el desarrollo de un animal.

“Convivir con un animal de compañía, conlleva grandes beneficios para los niños, por un lado les permite disfrutar de su compañía y por otro lado les enseña a respetarlos” recalcó

Así mismo agregó que es necesario que los padres de familia se encuentren presentes en la etapa de adaptación del menor la con la mascota, con el fin de que esté funja como mediador, es decir, se encargue de compartir sus conocimientos con el mismo.

“Se recomienda que las responsabilidades se indiquen desde temprana edad, que desde niños aprenderán a ser empáticos y a tener conciencia sobre el cuidado y respeto hacia los animales” finalizó.