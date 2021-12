Los Bancos del Bienestar en la región del Évora están listos y sin operar

Sinaloa.- En la región del Évora ya se terminaron de construir los Bancos del Bienestar en su mayoría, pero no están operando y no hay fecha para su inauguración.

De acuerdo a la información recabada, se pudo conocer que hasta el momento están construidos la mayoría de los espacios y cuentan con servicios básicos con apoyo de los ayuntamientos. Una gran parte cuenta con lo necesario para aperturar, excepto el banco ubicado en la cabecera municipal de Angostura, que necesita equipamiento y capacitación al personal.

De los siete bancos, son seis obras culminadas, de las cuales tres se encuentran en Mocorito: en la cabecera municipal, Recoveco y Pericos.

En Angostura son tres, ubicados en La Reforma, Chinitos y en la cabecera municipal. En Guamúchil opera uno en un espacio ubicado en el Centro, donde operaba una institución bancaria, pero se construyó la obra en un terreno del Issste.

En consulta con las autoridades competentes, la directora regional de Bienestar, Patricia López, el director regional de la Secretaría de Bienestar Federal, Daniel Ibrahim López, y la directora del Bienestar del Ayuntamiento de Angostura, Maricela Camacho, se pudo conocer que aún no se les han hecho llegar indicaciones para coadyuvar en la logística que se requiere para su inauguración.

Los comentarios en general del porqué aún no operan no solo en la región, sino a nivel estatal, fue que se desconoce el porqué aún no hay fecha oficial. Será la Secretaría de Economía del Gobierno Federal la dependencia encargada de liderar la reapertura.

“No se han abierto porque es cuestión de tiempos y de estrategia de apertura. Es probable que entren en funcionamiento en el primer semestre del 2022”, informó Daniel López.