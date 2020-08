Los derechos de migrantes que llegan a México deben de respetarse al parejo

Guamúchil, Sinaloa.- Los migrantes que llegan a México procedentes principalmente de Centro y Sudamérica deben tener reconocidos los derechos humanos que dictan la Constitución y los tratados internacionales, pues desde el punto de vista legal sí hay justificación para decir que no pueden entrar sin autorización al país.

El vicepresidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México (Concaam), Luis Roberto Sánchez Inzunza, expresa que la Carta Magna establece en su primer artículo que en los Estados Unidos Mexicanos toda persona disfrutará de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y los tratados internacionales, así como de las garantías para su protección, los cuales no pueden suspenderse ni restringirse salvo las especificaciones que dicta esta norma.

“Esto quiere decir que los migrantes extranjeros tienen todos los derechos, a excepción lógicamente de las restricciones de la Constitución, son los derechos que le reconoce la Constitución y los tratados internacionales, como el derecho a la salud, entonces, también ellos son un grupo vulnerable, entran en ese grupo y son acreedores de todos los derechos humanos”, señala.

Asimismo, comenta que en el artículo 86 dice que sí se faculta a expulsar a los extranjeros, en este caso los migrantes, pero ahora tienen derecho a que les expliquen el porqué se les expulsa del territorio mexicano.

“Hasta 2011, con la reforma a derechos humanos, se aplicaba el artículo 33, que se facultaba a expulsarlos, ahora los pueden expulsar pero tienen derecho de audiencia en el que les expliquen el porqué”, especifica.

Lo ideal, manifiesta Sánchez Inzunza, es que los migrantes contaran con un permiso para justificar su estancia en el país, pero no lo hacen, y ahí es donde en México se debe ser congruente, ya que se reclama que se les respeten todos sus derechos a los connacionales que se encuentran sin documento alguno en Estados Unidos, pero en México no se le da dicho trato a quienes están en la misma situación, que llegan procedentes de países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, entre otros.

Si nos vamos al lado humanitario, sí se debería utilizar más el criterio”.

Cabe mencionar que entre los derechos humanos que establece la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) existe el derecho de las personas migrantes, entre los que se encuentran el derecho a la nacionalidad, a la libertad de tránsito, a la no discriminación, a solicitar asilo, protección de la unidad familiar, dignidad humana, alojamiento digno, a no ser incomunicado, a un intérprete o traductor, a no ser detenidos en inmediaciones o dentro de albergues y, sobre todo, el respeto a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes.