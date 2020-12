Los jóvenes de la Región del Évora tienen temor a emprender su propio negocio

Guamúchil, Sinaloa.- Isaac Soto Alvarado, director de Icatsin Guamúchil, manifiesta que gracias a los diferentes cursos intensivos que posee dicha institución educativa se han preparado cabalmente infinidad de jóvenes en la región del Évora que con facilidad podrían convertirse en micro o pequeños empresarios, pero desafortunadamente a un 95 por ciento de ellos les da mucho temor emprender su propio negocio.

Soto Alvarado detalla que el principal miedo que los detiene es el registrarse ante Hacienda, que es uno de los requisitos principales que deben de cumplir para poder aspirar a recibir un apoyo por parte de la secretaría de Economía del Gobierno del Estado, a través del programa Proyectos Productivos.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

“Todos los alumnos egresan de Icatsin bien capacitados para que pongan su propio negocio, y es cierto si se ha batallado un poco en lograr que lo emprendan, pero no es por la falta de apoyo del gobierno sino porque le tienen temor a registrarse ante Hacienda y si no lo hacen pues no pueden recibir el equipo que requieren para iniciar su pequeño establecimiento, ya se estética, respostería, cocina, entre otros”, señaló el director del plantel.

Agregó que la razón por la cual no hay emprendimiento es por el miedo que se tiene ya que se tiene que llevar un buen control de números, las declaraciones patrimoniales, el pago de impuestos y todo lo demás que implica al momento de poner un negocio, ya que así no quieren meterse en problemas si no llegan las personas a cumplir con lo establecido.

“Pero no hay que tenerle miedo a eso, al contrario, hay que luchar para emprender y consolidar su negocio a mediano tiempo. Nosotros como Icatsin hemos exportado a muchos estudiantes bien capacitados en diferentes rubros, pero la mayoría no emprende, es por ello que les pedimos que pierdan el miedo, que estamos en la mejor disposición de trabajar de manera conjunta con ellos para asesorarlos en todo lo que sea necesario, ya que nuestro principal objetivo es ese, capacitar para emprender", afirma Isaac Soto Alvarado.

Cabe resaltar que Icatsin tiene tres años trabajando en conjunto con la secretaría de Economía del Gobierno del Estado para proyectar a su alumnado y apoyarlos en la adquisición de herramientas para que establezcan su propio negocio, muestra de ello es que este año se tenían contemplados 10 emprendedores pero se presentó la pandemia y desafortunadamente solo uno de ellos pudo recibir lo que ocupaba, además posee una bolsa de trabajo donde los estudiantes más destacados egresan con empleo seguro.