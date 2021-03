Los maestros en Sinaloa no regresarán a las aulas si no reciben la vacuna contra Covid-19

Guamúchil, Sinaloa.- Hasta que no sean vacunados contra Covid-19 los maestros de la región contra el coronavirus y el semáforo esté en verde es que permitirán los docentes de la organización sindical regresar a clases presenciales, pues a decir de Francisco Everardo Meléndrez, líder sindical de la Sección 27 en Sinaloa, permanecerán laborando mediante línea para no ponerse en riesgo, y ya contando con ella poder trabajar con más tranquilidad.

Ante el tema, expuso que el gremio no está en contra de un regreso, sino que lo que solicitan para volver es que se considere la vacuna, de lo contrario continuarán trabajando de la misma manera. “Nosotros no estamos en contra de un regreso, pero si se va a hacer que sea bien planeado, hay mucho maestro vulnerable, y también que afortunadamente ya fue vacunado, por la edad, pero hay compañeros que no tienen la edad y sufren de enfermedades que los hacen más vulnerables aún”, resaltó.

Asimismo, comentó que a como en algunas instituciones ya se lleva un avance de remodelación para un posible regreso de manera presencial, existen muchos planteles que necesitan de apoyo para estar en las condiciones plenas de un regreso seguro.

El líder sindical manifestó que de igual manera no hay condiciones para poder participar en los centros comunitarios, donde se pretende apoyar en la educación, debido a las mismas condiciones que prevalecen de la pandemia y que se puede tener algún contacto tanto con los padres de familia y los mismos alumnos, que sería un peligro para los docentes que laboren.

Esto es dado a que las autoridades no se responsabilizarán en momento dado de un contagio, por ser de manera voluntaria, por ende, docentes tienen en mente que si no es con la vacuna anticovid y si el semáforo no está en verde difícilmente opten por laborar como años anteriores. “Nosotros no estamos en contra, pero no hay condiciones, porque es tener contacto, y la autoridad quiere que seamos voluntarios”, dijo.

Francisco Everardo Meléndrez, líder sindical de la Sección 27, dio a conocer que como sindicato ya se ha estado analizando en llevar una planeación de cómo podría llevarse a cabo un posible regreso, en el cual sería que fuera semipresencial, que sea híbrido, y no juntar en una sola aula a los alumnos de gran cantidad. Señaló que no va a ser una tarea fácil, debido a que se tiene que tomar en cuenta la higiene, las condiciones del agua, la aplicación del gel antibacterial, que son de primera necesidad ante esta pandemia.