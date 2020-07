Los músicos serán los últimos en regresar la nueva normalidad en Salvador Alvarado

Guamúchil, Sinaloa.- Omar Antonio Angulo Rendón detalla que el desespero y la incertidumbre imperan a más no poder en las familias de muchos músicos de Salvador Alvarado debido a que junto con los clubes de fiestas fueron los primeros en quedarse sin trabajo a raíz de la contingencia sanitaria provocada por el COVID-19, y lamentablemente les notificaron que serán los últimos en regresar a la llamada nueva normalidad, peor aún, no les dieron fecha para cuando ya podrían tocar sin problema alguno.

El popular "Makario", como se le conoce en los escenarios, quien por cierto es el líder del Sindicato de Filarmónicos de Bandas y Orquestas de la Sección 300 de Guamúchil, señala que para beneplácito de algunos grupos ya tienen un poco de más trabajo, les empieza a cambiar el negro panorama que tenían en días pasados, pero el realidad del 100 por ciento de los músicos cuando mucho un 40 se está activando poco a poco.

"El 60 por ciento de las bandas seguimos igual, sin chamba, y el mundo se nos vino encima porque fuimos a los primeros que pararon, al igual que los clubes, y a la información que me han dado seremos los últimos en tener permiso oficial para trabajar, sin duda alguna vamos a ser los más perjudicados.

Debido al desespero que hay en los muchachos, pues ya quieren llevar el sustento económico a su hogar, hemos estado pidiendo permisos para trabajar pero no nos lo dan, de perdida en fiestas privadas donde haya poca gente pero no se han concretado.

La gente está esperando a que haya eventos, no grandes, chicos para agarrar el contrato y salir adelante, porque si las autoridades policiacas ven aglomeraciones nos detienen la fiesta, ya se han presentado casos y eso desanima mucho a los músicos.

Ahorita ya la autoridad está dando un poco más de oportunidad pero por si las dudas tratamos de hacer los eventos dentro de las casas, si se puede claro, a puerta cerrada como dicen luego porque así no hay problemas, pero si la banda está en la calle, pese a cumplir con la sana distancia, y llega la patrulla si corres mucho el riesgo de que te pare la tocada.

De alguna u otra manera nos arriesgamos a buscar el sustento familiar, ya ven que estábamos tocando en la plazuela, en los cruceros y hasta en la vía del tren yendo para Angostura pero dejamos de hacer esto porque varios compañeros músicos se enfermaron dado a que se incrementó la pandemia y pues mejor decidimos parar.

Esta contingencia nos ha afectado bastante, no ha habido trabajo por espacio de tres meses, además seremos los últimos en tener autorización para regresar a las tocadas pero desafortunadamente no sabemos cuándo va ser eso, no nos dieron fecha ni permisos para amenizar en eventos chicos de 20 o 30 gentes cuando mucho.

No tenemos luz verde para poder anunciar nosotros como bandas las fechas disponibles para que nos contraten porque la verdad las cosas está muy críticas y yo pienso que anunciando ya nos pueda caer algo y claro todos guardando la sana distancia y acatando las medidas preventivas", expresa Omar Antonio Angulo Rendón.

