Los nietos se han convertido en una pieza fundamental para Hilda de Guamúchil

Guamúchil, Sinaloa.- Dicen que no hay mayor amor que el de una madre, pero cuando se llega a ser abuela descubres una de las alegrías más hermosas, y para la señora Hilda Pérez Giusti de la ciudad de Guamúchil, ser abuela de seis nietos lo es todo para ella.

“Mis hermosos tesoros”, como ella les llama, se han convertido en una pieza fundamental para su vida, pues desde la llegada de su primer nieto, ya hace aproximadamente 21 años, fue una de las experiencias más bonitas y gratificantes que le han sucedido, pues con el pasar de los años cada vez más ama ser abuela y demostrarles el amor que siente hacia ellos.

“Es una emoción muy grande, un privilegio muy bonito de poder tener tu primer nieto”, mencionó. Recordar en cómo fue que vivió la noticia de que sería abuela por primera vez y el nacimiento de su nieto, es como si hubiera sido ayer, pues lo recuerda y platica con la misma emoción que sintió ese día, y cómo el mismo sentimiento ha sido por igual que sus demás nietos, que son lo mejor que le ha pasado.

Hilda Pérez Giusti es una mujer bendecida que ha sabido ser un buen ejemplo para sus nietos, pues lo que más le gusta de ser abuela es estar siempre para ellos y que la tomen en cuenta para alguna decisión o algo por realizar. “Me gusta que me pidan, que me digan: ‘abuelita, necesito esto, o me apoyas en esto’, eso para mí es todo, es algo muy bonito que ellos necesiten algo de mí y que yo pueda hacerlo me llena mucho de alegría”, expresó con una enorme sonrisa en su rostro.

Aunque sabe que es más fácil poder atender a unos que a otros, por la distancia o entre otras situaciones, el amor que siente por cada uno de ellos es el mismo y del cual dice ser lo más bonito. “Normalmente nos gusta reunirnos los sábados, para estar todos juntos, y eso para mí es una satisfacción muy bonita tenerlos a todos ahí en casa”, citó. Con cariño y sentimiento la señora Hilda Pérez Giusti expresó que sin duda alguna ser abuela es algo emotivo y de lo que no cambiaría por nada del mundo.