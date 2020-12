Los niños de Sinaloa son los más afectados por el uso de la pirotecnia

Angostura, Sinaloa.- La pirotecnia no es un juego, se sabe que en manos equivocadas puede ser muy peligrosa, no solo para quienes están jugando con ella, también para quienes estén a su alrededor, pues a decir del coordinador municipal de Protección Civil en Angostura, José Luciano Castro Bojórquez, los que más sufren a causa de la pirotecnia son niños, niñas, menores con autismo y animalitos.

Es muy común que en estas fechas muchas personas adquieran diversos tipos de pirotecnia, entre cebollitas, luz de bengala, hasta los famosos tumbacasas, para que días antes de Nochebuena, e inclusive esa misma noche, hacer estallar en forma de diversión, donde el estruendo se puede escuchar desde una larga distancia.

El hacer mal uso de ésta puede ser de alto riesgo para quienes estén utilizándola, en donde llegan a sufrir quemaduras de primer, segundo e inclusive de tercer grado, o hasta una amputación de alguna extremidad del cuerpo.

“Pedirles a los padres de familia que al usar pirotecnia lo hagan con responsabilidad, pero en realidad no lo deben de hacer, y pedirle a los padres que no le compren, para así prevenir algún tipo de accidentes en casa o en la calle, es mejor no utilizarlos, y a todos los padres yo los exhorto a que no compremos pirotecnia en ningún lado, porque no deja de ser pólvora ni un artefacto que hace daño, y es un peligro inminente el usar pirotecnia”, exclamó.

En caso de los animalitos, los ruidos intensos que causan les afecta en sus oídos, al tenerlos demasiado sensibles, por ende, el coordinador de Protección Civil del municipio costero recalca la importancia de evitar llevar a cabo esta acción que también pone en riesgo la integridad de quienes lo hacen.

Castro Bojórquez ponderó que si en dado caso algún ciudadano sorprende que en algunas tiendas se esté realizando la venta de ello lo denuncien al 911 como a Seguridad Pública, o bien, directamente con Protección Civil, para evitar que con ello pongan en riesgo sus vidas y pasar unas mejores fiestas.

Para finalizar informó que se están encargando de revisar establecimientos comerciales para que no se esté vendiendo pirotecnia al público. “Hasta el momento todo está bien, ya hemos revisado y no tenemos detectado en que se esté haciendo, y en dado caso de ello se les decomisará la mercancía y se hará un acopio para trasladarla al Ejército Mexicano”.