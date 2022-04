"Los niños disfrutamos cada minuto de la vida": Irma Ochoa desea ser escuchada por los servidores públicos de Mocorito

Guamúchil, Sinaloa.- Irma Lizbeth Ochoa Nava es una alegre niña que disfruta de leer y estudiar, y que desea ser escuchada por los servidores públicos de su municipio: Mocorito. Esta tierna pero valiente pequeña considera que todas las personas tienen una voz que merece ser escuchada y valorada, y por ello espera convertirse en una gran abogada, defensora de los derechos de la mujer.

¿Qué te gustaría ser de grande?

Quiero ser abogada, para defender los derechos de la mujer. En la realidad vemos tantas cosas hacia nosotras las mujeres y no se me hace justo, porque todos somos seres humanos y tenemos los mismos derechos.

¿Qué significa para ti ser niña?

Es una etapa muy bonita, porque nosotros disfrutamos cada minuto y cada parte de nuestra vida. Cuando creces, todo cambia, la forma de ver las cosas, la forma de vestir y de hablar. Ahorita tenemos que aprovechar, porque niños solo somos una vez.

¿Conoces algunos de los juegos antiguos?

Sí, de hecho a veces juego al balero y al trompo, yo solita me enseñé viendo a las personas usarlos. Me entró curiosidad y resulta que me gustó.

¿Cambiarías algo de tu municipio?

Sí, la atención de los servidores públicos hacia nosotros los niños. A veces sentimos que a nosotros como niños no nos dan tanta atención como a los adultos. Y eso es algo que me gustaría cambiar, porque todos somos personas y todos tenemos los mismos derechos. También me gustaría que haya más seguridad en las calles, para poder sentirnos seguros. Igual me gustaría que fomentaran más el deporte y otras actividades artísticas y culturales enfocadas hacia nosotros los niños.

¿Cuáles son los valores fundamentales en tu vida?

Yo tengo dos valores, uno es el respeto hacia nosotros los niños y el otro es la libre expresión. Uno, porque todos somos seres humanos, y dos, porque todos merecemos ser escuchados.

Si pudieras hacer realidad un deseo, ¿cuál sería?

Ayudar a todas las personas del mundo para que así todos pudiéramos ser felices, porque hay mucha tristeza en el mundo, hay necesidad económica, de salud y de muchas cosas. Hay muchas familias de bajos recursos y son quienes más necesitan de los apoyos del Gobierno.

¿Qué opinas de los niños que no tienen una familia?

Son a quienes debemos darle más apoyo los que sí tenemos una, porque la familia es muy importante, ya que ellos nos dan amor y respeto, nos cuidan y nos enseñan a amar, en la familia lo tenemos todo.

¿Cómo te afectó la pandemia?

Me afectó mucho porque yo fui contagiada, la pasé muy mal, me sentía muy débil y casi no tenía ganas de hacer las tareas, pero con el apoyo de mis papás y mi familia pude salir adelante.