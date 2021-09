Los prejuicios de la gente, el reto de las madres solteras de la Región del Évora

Guamúchil, Sinaloa.- Las madres solteras en la Región del Évora se enfrentan a gran cantidad de problemas con los cuales tienen que lidiar solas, tal es el caso de los prejuicios de la sociedad, como el rechazo, y aunque en voz de ellas el contar con algún hijo y trabajar es algo bonito, no siempre es fácil, pues ellas deben asumir funciones domésticas, económicas, educativas, entre otras. Hoy en día son muchas las madres solteras que por diversas circunstancias llegan hasta este punto, pero son un gran ejemplo de perseverancia.

María Carmen Gaxiola Hernández, madre soltera de dos pequeños, manifiesta que por el amor hacia sus hijos no le interesa haber perdido sus relaciones sociales, ya que el hogar y sus hijos implican muchas horas, sin dejar un rato disponible.

“A quien se le pregunte cómo es ser madre soltera, segura estoy que su respuesta será que no es fácil, nosotras vivimos muchas situaciones, pero siempre estamos firmes, bueno, en mi caso sí, yo siempre veo por ellos y nada más por ellos, no me interesa las malas críticas ni lo que batalle, porque sé que lo que hago es para ellos”, destacó.

Por otro lado, la señora Cristina Suárez externó que día con día presenta nuevas dificultades para sacar adelante a su hijo, ya que en ocasiones por falta de ingresos debe salir a trabajar y no encuentra con quién dejarlo.

A su corta edad, Cristina Suárez ha tenido que atravesar por esta situación, sin embargo, se dijo que no va a ser impedimento alguno para sacar adelante a su hijo y a ella misma. “Nunca me imaginé que fuera tan complicado, pero aquí sigo y aquí seguiré, aunque pase por muchas complicaciones, que sé que me faltan muchas, no dejaré de trabajar, estoy joven y lo seguiré haciendo”, dijo la joven con voz firme.

Leer más: ¡Ejemplo! Indira trabaja como jornalera en Mocorito para salir adelante

Para finalizar, pero no menos importante, Gabriela Estrada, quien no cuenta con el apoyo de nadie, dijo que es lo más difícil que le ha tocado vivir.