Los priistas Ricardo Castro y Francisco López se van con Morena

Guamúchil, Sinaloa.- Fue mediante una rueda de prensa que los priístas Ricardo Castro y Francisco López dieron a conocer sus preferencias por el proyecto que encabeza Andrés Manuel López Obrador, ya que aseguran su partido el PRI no cumple con propuestas de un verdadero cambio.

Fotos: Matías Rodríguez/EL DEBATE

La reunión la encabezaron los candidatos al senado por la coalición Juntos Haremos Historia, Rubén Rocha Moya e Imelda Castro quienes avalaron la integración de los priístas.

En su participación Ricardo Castro manifestó brevemente se está incorporado al proyecto de Morena bajo conciencia y con la convicción de que México ocupa un verdadero cambio.

Por su parte el mocoritense, Francisco López Cervantes dijo, "Esto ya lo había decidido meses antes, no es una campaña política es un proyecto de nación al cual vale la pena sumarse". Ahí mismo aclaro que no ha renunciado al PRI, pero considera no es necesario ya que está convencido de que las propuestas del proyecto al que se sumó son mucho mejor a la que me habían planteado al otro partido.

El candidato al Senado, Rubén Rocha Moya, comentó que se está haciendo un compromiso con la sociedad, el cual se verá reflejado el día 1 de julio, con su triunfo, "las clases policías se van a recomponer el día 1 de julio,no vendemos esperanzas".