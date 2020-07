Los problemas financieros detendrán los proyectos en Angostura

Angostura, Sinaloa.- Con cierto pesar y algo de desilusión la alcaldesa Aglaeé Montoya Martínez comenta que desafortunadamente algunos de los objetivos trazados en el Plan Municipal de Desarrollo al iniciar su administración no se podrán cumplir conforme a lo estipulado, a consecuencia del considerable recorte presupuestal que están sufriendo las finanzas del Ayuntamiento.

La mandataria resalta que la contingencia sanitaria que surgió de manera inesperada en todo el mundo obliga, a nivel municipal, a cambiar de estrategias y proyectos.

“Muchos temas, pero sobre todo los que tienen qué ver con economía e infraestructura, se van a detener, todos los proyectos que teníamos están siendo afectados, debido a que las participaciones federales han bajado, además se han ajustado muchos programas que antes se tenían pero ahora ya desaparecieron, tal es el caso de los créditos para los pequeños empresarios, todo esto se fue al fondo de salud, la Red Fosin ya no tiene para apoyar porque la situación es de precariedad.

Las metas en Turismo ya no se podrán cumplir, al igual que las de Cultura, ya que los eventos que teníamos establecidos en ambos rubros ya no se van a poder hacer por falta de recursos, y esto nos está ocasionando no alcanzar con lo establecido”, dice la alcaldesa.