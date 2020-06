Los sombreros son de mucha utilidad en la región del Évora

Angostura, Sinaloa.- En la sindicatura de Alhuey, Angostura está ubicado un pequeño establecimiento comercial donde se ofrecen sombreros para todos los gustos de la ciudadanía, especiales para taparse de los fuertes rayos del sol en esta temporada de calor que ya se está dejando sentir y fuerte.

Alberto Valencia, quien es originario del Estado de México, afirma que literalmente tiene toda la vida dedicándose a la venta de estos artículos, cuya mejor temporada es precisamente esta, la de calor, debido a lo intenso que se pone el sol.

El comerciante asegura que desafortunadamente la contingencia sanitaria generada por el coronavirus ha afectado enormemente las ventas, pero no bajan la guardia y día con día colocan los artículos a la vista de todos, para que el o los interesados escojan el que mejor les plazca.

“Ahorita nos está yendo mal, pero gracias a Dios, durante el día, con las ventas completamos los gastos para irla pasando diariamente.

Aquí tenemos sombreros para todos, para hombres, mujeres y niños, hay estilos muy particulares, de colores únicos, en fin, una gran variedad, pues están fabricados de tela, palma, lona, incluso hasta de un material que se llama papel, que es muy resistente.

Para que el cliente se anime a llevarse uno, tenemos de diferentes precios, pues hay desde los 30 pesos, hasta los que valen mil pesos, pero éstos, la verdad, es pura calidad comprobada, para gente que conoce esto de los sombreros y los que se los han llevado no se han arrepentido.

Tenemos en existencia realmente lo que la gente más busca, acorde a sus necesidades, pues hay quienes quieren uno que les cubra la parte del cuello, y todos estos sombreros los traemos de Guanajuato.

Como tenemos para todos los gustos, seguro estoy que la persona no va a encontrar aquí algo que no le agrade. Lamentablemente ahora no hubo Semana Santa, que es cuando nos va de maravilla, pero aquí estamos, echándole ganas para salir adelante”, expresa el comerciante.

