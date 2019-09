Los suicidios pueden prevenirse

Guamúchil, Sinaloa.- Este día es una fecha muy importante, se conmemora el Día Internacional de la Prevención del Suicidio, ya que cada año más de 800 mil personas se suicidan en el mundo, de acuerdo al informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Cómo yo puedo darme cuenta si mi hijo o algún familiar está intentando quitarse la vida o se encuentra en depresión, son las preguntas importantes a responder, explica la coordinadora de Programas Preventivos, Rosa María Cabrera. En entrevista, señala la importancia de conocer protocolos para que las personas cercanas a casos de riesgo ayuden y de cierta manera influyan en evitar estas tragedias.

“La prevención es más que nada detectar los focos rojos o las alertas. A lo mejor la persona con ideas suicidas empieza a regalar las cosas, comenta que ya no quiere vivir. Si es por teléfono nunca cortar la llamada. Se debe tener mucho cuidado que sí tienen que decir y qué es lo que no. Si estás físicamente con la persona en el lugar y descubriste que se está quitando la vida, ¿qué hay que hacer?, la aproximación que tú tengas con la persona es fundamental, las palabras que le vas a decir y de qué manera tú puedes hacer que salga de esa crisis”.

El Día mundial de prevención del suicidio se conmemora por los altos índices de muertes que ocurren. De acuerdo a las estadísticas presentadas por la OMS, el suicidio es la segunda causa de defunción entre las personas de 15 a 29 años. La mortalidad es superior a la mortalidad causada por la guerra y los homicidios.

El dato más alarmante es que se registra una muerte cada 40 segundos. Esta incidencia está relacionada también con la calidad de vida que presenta la población, ya que el 75 por ciento de los suicidios se produce en países de ingresos bajos y medianos.

Los métodos más habituales empleados en el mundo son: plaguicidas, ahorcamiento y armas. Ante estos datos y hechos, el objetivo en el Plan de Acción de Salud mental 2013-2020 es reducir un 10 por ciento los índices de suicidio.

Los informes de la salud señalan que los suicidios pueden prevenirse con medidas eficaces: restringiendo el acceso a los medios utilizados, introducción de políticas sobre alcohol, identificación y tratamientos tempranos, formación del personal sanitario y seguimiento y apoyo de la sociedad. La clave es adoptar un enfoque integral que involucre a los medios, las administraciones públicas y la sociedad civil.

El programa Redes de Apoyo se promueve para “que cualquiera de nosotros podamos ser un apoyo a quien pretende quitarse la vida, no se necesita un especialista, un médico, un psicólogo, en el momento tú tienes los protocolos a seguir y puedes hacerlo por el simple hecho de no dejar sola a la persona, no ignorarla, no cortarle la llamada y atender las señales de alarma”, informa la coordinadora de programas preventivos.

En lo que va de año se han registrado tres suicidios en el municipio de Salvador Alvarado, por lo que se llevará a cabo la conferencia “Red de apoyo psicosocial para la prevención del suicidio” en el lobby del auditorio 27 de febrero, ubicado en la presidencia municipal, a las 12:30 horas.