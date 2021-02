Lucía Castro la primer adulta vacunada contra el Covid-19 en Salvador Alvarado

Sinaloa.- Lucía Castro Parra de 60 años de edad y de la colonia Chutamonas de la ciudad de Guamúchil, es la primer adulto mayor del municipio de Salvador Alvarado al recibir la vacuna contra el Covid-19 y quien hoy marcará historia.

Ni la hora ni las condiciones del frío le importo a la señora Lucía llegar a las 3:00 de la mañana para ser la primera vacunada en este municipio.

¡Bien! Te has suscrito a notificaciones Configura y elige tus preferencias

Un sentimiento sin explicación fue el sentir de la señora quien muy contenta mencionó que con esta aplicación se sentirá más segura.

Leer más: Cae el 50% la visa turística por pandemia en la región del Évora

"Gracias a Dios no me ha pegado el Covid, me he cuidado mucho y espero que no me pegue", externo.

Añadió que tras esta pandemia que esta muy fuerte tampoco ha tenido ni una pérdida por lo que hoy recibirá con lo brazos abiertos la vacuna. "Le digo a la gente que se pongan la Vacuna por que perdemos más en no ponernolas".

En sus palabras la presidenta municipal Pier Angely Camacho de Ortiz, comentó que esta vacuna representar el sentir de ser afortunados por lo cual exhortó a los ciudadanos aprovechar para aplicarsela.

Leer más: Más de 36 mil docentes en Sinaloa a la espera de vacuna contra Covid-19

Dijo que para el cuidado de los adultos mayores se encontrará elementos de Cruz Roja, Protección Civil, Seguridad Pública y autoridades.

Por su parte Patricia López Aguilar, directora Regional de Bienestar, exclamó que son 8 mil 775 vacunas asignadas para este municipio de las cuales se aplicarán en la escuela Samuel M Gil, en la secundaria SNTE, en la preparatoria UAS, en la escuela Técnica 33 ETY y en el polideportivo de la sindicatura de Villa Benito Juárez.